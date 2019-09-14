Başkan Ensari'nin acı günü

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü olan İzzettin Aladağ hayatını kaybetti.

Yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle evinde rahatsızlanarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İzzettin Aladağ, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin amcası olan Aladağ, ilçenin Kılavuz Mahallesi'nde toprağa verildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman da aileyi ziyaret ederek taziye dileğinde bulundular.

AK Parti Van milletvekilleri, Şığki aşiretinin büyüğü ve ilçenin ender kanaat önderlerinden olan İzzettin Aladağ'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Kanaat önderlerimiz bizler için büyük değerlerdi. İlçemizin ileri gelenlerinden ve aynı zamanda Belediye Başkanımız Şefik Ensari'nin amcasının vefatlarından dolayı üzüntülüyüz. Merhuma rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz” dediler.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, ilçenin kanaat önderi ve bir aşiret büyüğünü kaybettiklerini söyleyerek, “İlçemizdeki tüm kanaat önderlerimiz bizler için her ayrı bir değerdir. Bu acı günümüzde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ile milletvekillerimizin mahallemize kadar gelerek bizleri yalnız bırakmamaları acımızı hafifletmiştir. Gerek protokol üyeleri gerek il ve ilçelerden bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İzzettin Aladağ, evli ve 9 çocuk babasıydı.