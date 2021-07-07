Başkan Ergioğuz'dan gece yarısı hasta ziyareti

Adem Ergioğuz, gece yarısı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, mesai saatleri dışında hasta ve hasta yakınlarının sorun ve taleplerini dinlemek için hastaneleri ziyaret etmeye devam ediyor. Dün gece de hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Ergioğuz, “Sağlık alanında halkımızın her anında yanında olmaya gayret ediyoruz. Hastanede tedavi gören hastalarımıza moral olmak için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Şifa dileklerimizi ileterek hastalarımızın durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi alıyoruz” dedi.

Başkan Erğioğuz, yeni ve modern hastanelerle sağlıkta büyük bir devrim yaşandığını belirterek, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanemiz konforlu bir yapıya sahip ve sağlık alanında büyük ilerleme sağladı. İnşallah daha da iyi hizmetlerle devam edeceğiz. Hastalarımızı tedavisinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Korona virüs belasının bir an önce ülkemizin ve güzel Van'ımızın başından defolması için sağlık görevlileri olarak durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.