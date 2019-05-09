Başkan Esnari, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediyenin teknik kadrosu ile toplantı yaptı.

Belediye başkanı seçildikten sonra teknik kadroyla bir araya gelen Başkan Esnari, yapılması gereken hizmetleri değerlendirdi. İş sezonunun gelmesiyle verdikleri vaatleri tek tek gerçekleştirmenin zamanı olduğunu ifade eden Başkan Ensari, “İlçemizde bahar mevsimi gelmiştir. Artık zaman hizmet vaktidir. Baharla birlikte ilçemizde yapılması gereken hizmetleri halkımıza ulaştırmak için belediyemizin teknik kadrosu ile bir araya gelerek yapılması gereken hizmetleri değerlendirdik. Karların erimesi ile birlikte temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline gelmesi adına bahar temizliğinden başlayarak halkımıza yakışır en güzel hizmetleri yapmaya çalışacağız. Seçim arifesinde halkımıza verdiğimiz sözlerimiz vardır. Bu sözleri Allah'ın izni ile tek tek yerine getirerek, hizmetleri yapmaya çalışacağız. Bizler halka hizmeti Hakk'a hizmet düsturu ile benimsemiş ve hizmet adına halkımıza gönderilen her kuruşu halkımıza hizmet olarak sunacağız” dedi.