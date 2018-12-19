Başkan Göksu'dan Müdür Ekici'ye ziyaret

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, beraberindeki heyetle Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi ziyaret etti.

Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, beraberindeki AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve partililerle Müdür Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki sosyal tesislerin yapımı ve tefrişatına katkılarından dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret sonunda İl Emniyet Müdürü Ekici tarafından Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya günün anısına plaket takdim edildi.