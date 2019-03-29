Başkan Güler'den ‘Mobilya Fuarı' değerlendirmesi

Van'da Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 19-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ‘Birinci Mobilya Fuarı'nın her anlamda olumlu geçtiğini belirterek, “Hem firmalarımızın hem de ziyaretçilerimiz memnun ayrılması bizleri sevindirdi” dedi.

Geçen sene inşaat ve mobilya fuarını birlikte gerçekleştirdiklerini, bu anlamda bu yıl gerçekleştirilen mobilya fuarının ilk olma özelliğini taşıdığını ifade eden Başkan Güler, “Biz yola çıkarken bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Ama Allah'a şükür 38 bin 375 kişi fuarımızı ziyaret etti. Verimli bir fuar oldu. 6 gün boyunca hem firmalarımız hem de ziyaretçilerimiz memnun ayrıldı. Bu da bizleri ziyadesiyle sevindirdi” dedi.

40 stantta yaklaşık 150 civarında markanın olduğunu dile getiren Güler, “Fuarımızın en güzel tarafından biri de tüm firmaların Van firması olmasıydı. Çünkü biz fuara başlarken esnafımıza dışarıdan firma almayacağımızı söyledik ve gelen talepleri de Van'daki firmalara yönlendirdik. Bundan sonraki süreçte Van esnafının faydalanabileceği ve Muş, Bitlis ve Hakkari gibi illeri de işin içine katarak zengin bir fuar yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Van'ın böyle bir fuara ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu anlamda esnafın fuardan aldığı verime istinaden yıl sonunda ikinci mobilya fuarını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı yapacağız. Buradaki amacımız Van'ı, bölgede merkez haline getirmek ve yılda bir defa da olsa kampanyalı ürünlerle Doğu Anadolu'da buluşma arenası oluşturup hem firmaların nakit döngüsünü sağlamayı hem de insanların daha uygun maliyetlerle ürünü almasını temin etmeyi hedefliyoruz. Belki 2019 yılına bunu yetiştirmeyebiliriz ama İnşallah 2020 yılı içinde Bitlis, Muş, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'ında içinde yer alacağı bir fuar düşünüyoruz” ifadelerini kullandı

"İranlı sanayicileri ile Türkiye sanayicisini buluşturacağımız bir fuar ve zirve yapacağız"

Bir fuarla başladıkları bu yolda, yılda 10 ila 15 arasında fuar gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Güler, “Fuar merkezi yapılırken iddiamız Van'da 10-15 fuar yapabilmekti. Biz 2019 yılı içerisinde 8 fuar gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte dışarıdan gelip firmaların yapacakları fuarlarla birlikte bu sayı 10'u geçer diye düşünüyoruz. Bizim 8 fuarımızda bölgeye hitap eden fuarlardır. Şu anda 11-14 Nisan tarihleri arasında tarım fuarına hazırlanıyoruz. Yine 25-28 Nisan tarihleri arasında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerini kapsayan “Eğitim Kariyeri ve İnovasyon Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de bölge eğitiminin iyileşmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yine haziran ayında ‘Yenilenebilir Enerji Fuarı'nı düşünüyoruz. Ardından Türkiye'nin de üçüncü büyük fuarı olan ‘Uluslar Arası Turizm Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Ekim ayı içerisinde ‘Tekstil Makineleri ve Tekstil Fuarı ile aynı zamanda ‘Van Asya İpekyolu Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Yine ‘İkinci Mobilya Fuarı' ve ‘Kitap Fuarı' ile 2019 yılını tamamlayacağız. Ayrıca İranlı esnaf ve sanayicisi ile Türkiye sanayicisini buluşturabileceğimiz hem fuar hem de bir zirve çalışmasını yapıyoruz. Eğer yetiştirebilirsek bunu da 2019 yılında gerçekleştireceğiz. Böylece İran ile ticaretimizi daha da geliştirecek ve geliştirirken de İran'ın ticaretini Van üzerinden yapmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Fuarlar sayesinde il ekonomisine katkı sunarken istihdam olanaklarını da sağladıklarının altını çizen Başkan Güler, “Mobilya fuarında üniversitede okuyan yaklaşık 300 kişinin 6 gün bile olsa istihdamı söz konusu oldu. Yine gerçekleştireceğimiz Tarım Fuarında il dışından yaklaşık bin kişinin ilimize gelerek konaklayacağını bekliyoruz. Geçen sen 700 arasında insan gelip Van'da konaklamıştı. Aynı zamanda yine 4 gün boyunca 300 kişi fuarda çalışacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda fuar sayısını daha da arttırarak Van'ın tanıtımına, markalaşmasına, ekonomisine, istihdamına ve sanayisine daha çok katkı sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.