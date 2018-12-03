Başkan Güngöralp: “Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık artmalı”

Başkan Güngöralp, yayımladığı mesajda, “Milleti oluşturan tüm birey ve fertlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumlulukla hareket ederek engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek onlara çözüm sunmak ise gerek siyasi gerekse bütün kurum ve kuruluşların ortak düşüncesi olmalıdır. Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerini, en samimi duygularımı sunuyorum” dedi.