Başkan Güngöralp: “Sağlık çalışanlarımız, insan hayatına saygıyı ifade etmektedir”

Dr. Remzi Sarıkaya'yla görüşerek kentin sağlık sorunları hakkında bilgi aldı.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette kentin sağlık sorunları hakkında da bilgi alan Başkan Güngöralp, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı hedef edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımız, insan hayatına saygıyı ifade etmektedir. Yeni görevinizin hayırlı olmasını ve hayırlı hizmetler yapmanızı dilerim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Sarıkaya ise hastane sorunları ile ilgili Başkan Güngöralp'le istişarelerde bulundu.