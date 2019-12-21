Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu

Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündem toplantısında belediyelerin borç durumunu masaya yatırdı. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, “Bilindiği üzere 31 Mart 2019 seçimleri sonrasında Van Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında bir milyardan fazla borç açıklamalarıyla ilimiz gündemi meşgul edilmişti. Belediye ve Valilik yönetimleri birbirini suçlamıştı. Borçlar ve yapılan hizmetler başta olmak üzere kamuoyunun merak ettiği konuların açıklanması adına; Van Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı sonu itibariyle toplam borcu nedir? Van Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında trafik ve otopark sorunu başta olmak üzere hangi sorunlara çare üretmiştir? Van Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında şehrimize hangi hizmetleri yapmayı planlamaktadır? İpekyolu, Tuşba ve Edremit başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin 2019 yılında yaptıkları hizmetleri borçlarını ve 2020 yılında yapmayı planladıkları hizmetler nelerdir? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerine şeffaf belediyecilik adına tüm sorularımızı cevaplamaya ve bu milletin parasını israf etmeden bu şehrin sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz” dedi.