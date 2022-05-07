Başkan İlhan, “Van Kent Estetik Kurulu”nu sordu

Parti binasında haftalık basın toplantısı yapan Özay İlhan, Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemlerinin “Van Kent Estetik Kurulu” olduğunu belirtti. Kent Estetik Kurulu'nun 6 aylık süreçte Van için hangi işleri yaptığını soran İlhan, “Parklarımızın içine işgal eden barakaların kaldırılması için ne gibi çalışmalar yaptınız? Baharın geldiği vatandaşlarımızın balkonlarına bahçelerine yeşillendirmek için uğraştığı, güzelleştirmek için gayret ettiği bugünlerde Kent Estetik Kurulu olarak çevremizin güzelleştirilmesi için hangi çalışmaları yaptınız? Şehrin sokaklarının kirliliğinin gündem olduğu ilimizde, temiz, nefes alınabilir bir Van için hangi çalışmaları yaptınız? Şehrin birçok yerinde görüntü kirliliği oluşturan baraka, bina, tabelaların kaldırılması için hangi adımları attınız? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Kent Estetik Kurulu olarak bugüne kadar yaptığınız çalışmaları ve önümüzde ki 6 aylık ve bir yıllık süreçte yapacağınız çalışmalar nelerdir kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.