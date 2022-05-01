Başkan İlhan'dan bayram mesajı

İlhan, yayınladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı dönemler olduğunu belirterek, "Ramazan ayını idrak etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarla yokluğa sabretmenin, nimete şükretmenin hikmetini anlamaya çalıştık" ifadesini kullandı.

Bayramı kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde dünyanın birçok yerinde burukluğun hâkim olduğunu aktaran İlhan, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da dünyanın birçok yerinde insanların zulüm altında inlediğini, kan ve gözyaşı döken insanların hüznünün olduğunu belirtti. Dünyanın birçok yerinde yiyecek ekmek bulamadığı için açlıktan ölme tehlikesi yaşayan Afrikalı çocukların endişesi olduğunu söyleyen İlhan, zalim ve alçak bir işgalin sonucu hayatını kaybetmiş yüz binlerce masum insanın acısının var olduğunu kaydetti. İlhan, “Oysa daha güzel bir dünya mümkün. Sömürü değil adalet, savaş değil barış üzerine kurulu bir dünya mümkün. Bayramların bayram gibi yaşandığı bir dünya mümkün. Ramazan Bayramı'nın İslam aleminin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle tüm Vanlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.