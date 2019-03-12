İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan kahraman, güvenlik korucuları ile bir araya geldi

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, seçim güvenliği kapsamında güvenlik korucularına seminer verdi.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve seçim güvenliği konusunda güvenlik korucularını bilgilendiren Kahraman, “Gürpınar ilçemizde yiğit kahraman güvenlik korucularımızla birlik, beraberlik ve seçim güvenliği konusunda düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik. Toplantıda emeği geçen Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı'ya, İlçe Jandarma Bölük Komutanımıza teşekkür ederim. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.