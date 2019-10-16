Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a hayırlı olsun ziyareti

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler. Başkan Kahraman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ve Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ müdürümüzü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Misafir perverliğinden dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına müdürümüze teşekkür ederim" dedi.