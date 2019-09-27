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Başkan Kahraman'dan TEM Daire Başkanı Özfidan'a ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’na atanan Tuğgeneral Yavuz Özfifan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'na atanan Tuğgeneral Yavuz Özfifan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ankara ziyaretleri kapsamında Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman'ın ziyaretlerine devam ediyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaretinin ardından TEM Daire Başkanlığı'na atanan Tuğgeneral Yavuz Özfifan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretin sıcak bir ortam içerisinde geçtiğini ifade eden Başkan Kahraman; “Ankara ziyaretlerimiz kapsamında TEM Daire Başkanlığı'na atanan Van eski İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Yavuz Özfidan paşamızı, makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Van'da 2 yıl görev yaptığı dönemde güvenlik korucularımızın yanında oldu. Ankara'dan da güvenlik korucuların yanında olacağını söylemesi bizleri hayli memnun etti. Yavuz paşamızın yeni görevinde başarılarım dilerim” dedi.

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