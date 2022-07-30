Başkan Kandaşoğlu, Rana Avize'nin açılışını gerçekleştirdi

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Rana Avize'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kurulan Rana Avize'nin açılışını gerçekleştiren VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Konuşmasında son zamanlarda genç girişimciler tarafından hayata geçirilen projelerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kandaşoğlu, “Ülkemizin sıkıntılı bir döneminde, ekonominin durgun olduğu bir dönemde gençlerimizin bir araya gelmesi ve ortak girişimlerde bulunması bizler için, Van halkı için gurur verici bir durumdur” dedi.

Kazım Karabakir Caddesi üzerinde kurulan işletmenin Van'a yakışır bir işletme olduğuna değinen Başkan Kandaşoğlu, “VATSO Derneği olarak, iş insanları olarak bugün bu mutluluğu onlarla beraber yaşıyoruz. Kendilerini yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rana Avize sahibi Rıdvan Ertan ise amaçlarının Van'a katkı sunmak olduğunu belirterek, “Birinci şubemizde gerekli yatırımlarımızı yapığımız zaman korktuk. Ama ikinci şube için Van'da büyük bir eksiklik olduğunu fark ettik ve yatırımlarımızı buna göre yaptık. Hakkımıza hayırlısı olsun” dedi.

İş yerinde proje ürünlerinden özel tasarım ürünlerine, LED'li avizelerden taşlı avizelere kadar her türden ürünlerin var olduğunu belirten Ertan, “Ürünlerimiz garantili olup, 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Herkese ve her keseye göre ürünlerimiz mevcuttur. Bizler Van halkına çok güzel bir mağaza açtık, bu çerçevede halkımızı mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.