Başkan Kandaşoğlu'ndan Vanspor'a destek çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vanspor'un şehrin kimliği ve etiketi olduğunu belirterek, “7'den 70'e herkesin Vanspor'u desteklemesi lazım” dedi.

VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor'un Van için, Van halkı için önemli olduğunu belirtti. Vanspor'un kentin tanıtımından ekonomisine, sosyal yaşamdan etkinliklere kadar her alana olumlu yansıdığını vurgulayan Başkan Kandaşoğlu, “Vanspor, hangi ile gidiyorsa, hangi maça çıkıyorsa bir hafta boyunca Van konuşuluyor. Şehrin tanıtımına büyük katkısı olan Vanspor, Van için bir etikettir, bir kimliktir. Hepimizin bu etikete, bu kimliğe sahip çıkması lazım” dedi.

“Dilenci gibi para toplamak Van'a, Van'ın tarihine yakışmıyor”

Eskiden beri Vanspor'a ciddi katkılar sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini ifade eden Kandaşoğlu, bunun bir Vanlı olarak görevi olduğunu söyledi. Vanspor'un sadece Van'ı temsil etmediğine dikkat çeken Kandaşoğlu, “Vanspor, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bütün illerini temsil ediyor. Vanspor, İstanbul'a maça gittiği zaman, Doğu ve Güneydoğu insanı maça gidiyor ve takımı destekliyor. Ama maalesef Vanspor'u maddi anlamda destekleyen çok kişi yoktur. Sadece 5-6 kişinin ufak tefek desteklenmesi ile bu iş yürümez. Van'da bugün 5-6 bin tane faal iş yapan firma, binlerce özel kişiler var. Eğer biz bugün samimi bir şekilde bu takımı desteklersek, bu takımın ne borcu kalır ne de kimseye muhtaç olur. Yani her gün dilenci gibi para toplamak koskoca Van'a, Van'ın özgeçmişine, Van'ın kimliğine ve Van'ın tarihine yakışmaz. Bu ülkede ilk başkent unvanını alan bir ilin tek takımının maddi ve manevi ciddi sıkıntılar yaşaması beni üzüyor. Biz bunu hak etmedik. Vanspor'a her ay normal bir katkı sunulursa, Vanspor kimseye minnet etmez, kurumsal bir şirkete dönüşür ve herkes rahat eder. Özellikle gençler Vanspor'un desteklenmemesi nedeniyle rahatsız. Bu durum gençlerin zoruna gidiyor. Her defasında bana sitemde, serzenişte bulunuyorlar. Ama tek benim desteklememle olmuyor. Herkesin desteklemesi, sahip çıkması ve bütünleşmesi lazım. Önemli olan bir iki lira değil; bu bölgenin, bu ilin bütünlüğüdür. Eğer bütün kamu kurum ve kuruluşları bir bütün olarak Vanspor'a küçük de olsa bir destekte bulunursa; o destek zamanla kemikleşir ve bu birlik ve beraberlik asla dağılmaz” ifadelerini kullandı.

“Vanspor, binlerce insanı yan yana getiriyor”

Her zaman amacının Van'ın değerlerine sahip çıkmak olduğuna vurgu yapan Kandaşoğlu, “Benim amacım para toplamak değil, Van'ın birlik ve berberliğini sağlamak, Van'ın bütün değerlerine sahip çıkmaktır. Eğer sen Van'ın değerlerine sahip çıkamazsan dışarıdan geçici olarak gelen adamın katkılarıyla bu iş yürümez. Bu halka güven verecek, gençlere güven verecek saha da bir ekibin olması lazım. Eskiden bunu sağladık. Vanspor 1. Lig'de iken herkes Vanspor'u destekliyordu. Herkesin yakasında Vanspor rozeti vardı. Benim feryadım, benim isyanım bu birliği tekrar yakalamaktır. Böyle bir ortam oluşturabilirsek, Vanspor'da kurtulur, ilin ve bölgenin diğer takımlarına da yol açılmış olur. Bunlar önemli konulardır. Bu nedenle Van'ın iş adamları, esnafı, tüccarı, sanayi kuruluşları ve bütün STK'lara rica ediyorum. Herkes düzenli bir şekilde Vanspor'a destek sunsunlar. Mühim olan Vanspor'un arkasında durmaktır. Vanspor'un şu anda birinci lige çıkma şansı var. Eğer biz bu şansın arkasında durmazsak ve bu şansı kaybedersek, bundan sonra Van, bir daha birinci ligi göremez. Kimse sahip de çıkmaz. Evet her şeyimiz, bütün sıkıntımız Vanspor değildir ama Vanspor bütün sıkıntıların önünü açacak bir sektördür. Çünkü sahada binlerce insan yan yana oturuyor. Vanspor, o insanları yan yana getiriyor. İşsiz olan ve morali bozuk olan gençleri bütünleştiriyor, kardeşçe bir hava estiriyor. Onun için Vanspor'u önemsememiz lazım. Bu nedenle 7'den 70'e herkesin Vanspor'u desteklemesini istiyorum. İnşallah Vanspor bu sene birinci lige çıkar ve bu hasret, bu özlem sona erer” diye konuştu.