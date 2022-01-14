Başkan Özel: “Van Gölü Havzası'nda yaşayan kelebekler güvence altına alınmalıdır”

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü Havzası'nda yaşayan 230 kelebek türünün koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Her hafta Van'da bir dikkat köşesi oluşturan Van Gölü Aktivistleri Derneğinin bu haftaki dikkat köşesi, Van Gölü Havzası'nda yaşayan kelebek türleri oldu. Bölgede yaşayan 230 tür kelebeğin koruma altına alınması gerektiğini ifade eden Dernek Başkanı Özel, “Türkiye'de bulunan 420 kelebek türünün yaklaşık 230 türü Van Gölü Havzası'nda yaşamaktadır. El değmemiş doğası, yüksek dağları, sulak alanları, çayır ve meraları, zengin bitki örtüsü, zirai ilaçlamanın diğer bölgelere göre daha az yapılması gibi faktörlerin Van Gölü Havzası'ndaki popülasyon ve tür çeşitliliğinin zenginliğini arttırmaktadır. Van'ın Çatak ilçesinde daha çok bulunan 'Şehzade Kelebeği', yine Van ve Bitlis'te gözlemlenebilen 'Romanov Gelinciği', 'Çok Gözlü Van Esmeri', 'İran Çok gözlüsü', 'İran Ateşi' gibi türler genelde Van Gölü Havzası'nda görülmektedir. Kuraklık için önlem alınmaması halinde kelebeklerin besin kaynağı çiçeklerde azalma meydana geleceğinden korunması gerekmektedir. Dikkat köşemizde bu hafta, kelebek cenneti Van Gölü Havzası bulunuyor. Doğal güzelliğinin muhteşem olduğu bu canlıların korunması ve neslinin güvenceye alınması gerekmektedir. Fotoğraf ve bilgilerinden dolayı Oktay Subaşı'na teşekkür ederiz” dedi.