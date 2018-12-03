Başkan Özgökçe'den ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sorumluluk sahibi her yerel yöneticinin en önemli görevlerinin başında engellilerin önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak ve bu özel insanları topluma kazandırmak olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, engellilerin çalışma hayatı, eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları, onların topluma kazandırılmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirilmelerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Kurdukları Tuşba Kent Konseyinin bünyesinde oluşturdukları komisyonların başında ‘Engelli Komisyonu'nun geldiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, “Engellilerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten, mutlu ve huzurlu bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıyız” dedi.

Engellilere sağlanacak bir imkanın lütuf değil, insanlık görevleri olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, toplum olarak elbirliği ile sağlandığı takdirde aşılmayacak hiçbir engelin olmadığını vurguladı. Başkan Özgökçe, “Her türlü engel aşılır. Yeter ki insanların gönlünde ve beyinlerindeki engeller aşılsın. 2014 yılında kurulan Tuşba Belediyesi engelli dostu bir belediye olarak her daim hizmet üretmektedir. Engelli dernekleri arasında hiçbir ayırım yapmadan tüm dernek ve vakıf yöneticiler ile sürekli birlikte hareket ediyoruz. Hiçbir dernek ve engel grubu ayrımı yapmadan bize uzanan eli tutma sorumluluğunu hissediyoruz” diye belirti.

Tuşba Belediyesi olarak engellilere yönelik hayata geçirdikleri proje ve hizmetlerle üzerilerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını da belirten Başkan Özgökçe, engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın insanlık görevleri olduğu anlattı. Başkan Özgökçe, “Sosyal devletin amaçlarından birisi; engellilerin eğitim, sağlık, spor, kültür, istihdam ve rehabilitasyon gibi yaşamsal hizmetlerden yararlanmaları, temel haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum olarak, birey olarak, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Belediyemiz her zaman engelli bireylere engelsiz bir yaşam sağlamak için hizmet üretmeyi kendisine görev edinmiştir. Belediye olarak açtığımız her meslek edinme kursunda mutlaka engelli kontenjanı ayırdığımız gibi eğitilebilir zihinsel engelli kardeşlerimize özel tarihi Van Evleri Mahallemizde de el yapımı keçe kursu açtık. Bu kardeşlerimizi evlerinde servis ile alarak kursumuza getirdik ve kurs sonunda da evlerine bıraktık. Bu özel durumu olan kardeşlerimize sosyal sorumluluk projemiz ile hayatlarını kolaylaştıracak, çözüme ulaşabilmelerini sağlayacak tüm hizmetleri sunmaya çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı ve engelsiz yaşam merkezini hayata geçirerek bir insanlık görevi olarak gördüğümüz engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin, farkındalığın ve bilincin artması ve nihayetinde tüm engellerin kaldırılması temennisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli kardeşlerimize yaşam sevinci, huzuru ve mutluluğu dolu günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.