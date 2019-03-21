Başkan Özgökçe'den ‘Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, tüm dünyada küresel iklim değişikliği etkilerinin belirgin bir şekilde görüldüğü ve hissedildiğini belirterek, insanlığın hayat kaynağı olan ormanların korunmasına yönelik çabaların ve duyarlılığın artırılması gerektiğini kaydetti. Başkan Özgökçe, “Ağaç ve orman olmadan solunacak temiz bir havanın, verimli bir toprağın, yeterli bir suyun olmayacağını aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekir” dedi.

“Ormanların yok edilmesi, doğal dengeyi bozar”

Ormanların yok edilmesinin doğal dengeyi bozduğunu, erozyon, çölleşme, kuraklık gibi geri dönüşü olmayan ve geleceği tehdit eden kayıplara yol açtığını dile getiren Başkan Özgökçe, yerel yönetimler olarak yeni nesillere, temiz bir çevre, yaşanabilir yeşil bir dünya bırakmanın yegane yolunun ormanları ve yeşili tüm zararlı etkenlerden korunmaktan geçtiğini söyledi. Her yıl düzenli olarak ağaç dikerek gerek ağaçlık alanları artırmada ve gerekse de ormanlık alanları oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Özgökçe, “Tuşba Belediyesi yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen ‘Umutlar Okulda Ceviz ile Yeşersin' projesi ile 17 bin adet ceviz, 2 bin 500 adet tatlı badem ve 500 acı badem ile 30 bin adet tüpten ceviz dağıtan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 27 bin adet ağaç, 158 bin 500 adet çiçek, 12 bin 900 adet gül dikti. Ayrıca 13 ton 750 kilogram çim tohumu ekerek ilçemizin yeşillendirilmesine ve güzelleşmesine katkı sağladı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile Orman İşletme Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ‘Örnek Ceviz Bahçesi' projesi kapsamında ise 50 çiftçimize belediyemizin araç ve ekipmanları ile 250 dekar alanda oluşturan örnek ceviz bahçeleri ile 5 bin adet ceviz fidanı dikildi. Ağaç dikmek kadar diktiğiniz ağaçların korunması da önemlidir. Bunun için belediye olarak diktiğimiz ağaç, çiçek ve güllerin bakımlarını Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak yapılırken, mahallelerimizde oluşturduğumuz ceviz bahçelerinin bakımlarını ise vatandaşlarımız ile yaptığımız bir protokolle bütün bakımlarını onlara devrettik” diye konuştu.

Geçmişte sadece odun kaynağı olarak düşünülen ormanların, günümüzde yaşanabilir bir dünya ve insanlık için vazgeçilmez bir unsur olduğunu anlatan Başkan Özgökçe, “Ağacın ve ormanların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde ‘Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar' buyurarak, ağaç dikmeyi teşvik etmiştir. Atalarımızın 'Yaş kesen baş keser' sözü ise ağaca ve ormana ne kadar önem verildiklerinin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı; ağaca, ormana, yeşile ve kısacası tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artırmasına vesile olmasını temenni eder, ormanlarımızı geliştiren, koruyup, gözeten bir toplum duyarlılığının oluşması dileğiyle muhabbet, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.