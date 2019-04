Başkan Özgökçe'den veda mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 5 yıllık görev süresinin ardından bir veda mesajı yayımladı.

31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyen Fevzi Özgökçe, yayımladığı mesajda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart 2014 yılında Van büyükşehir olduktan sonra merkez ilçe Tuşba'ya bizi namzet gösterdikten sonra, sizler dua ve desteklerinizle ak belediyecilik için bize yetki verdiniz. O dönemin kendine has çok çetin ve zor şartlarında tüm baskı, tehdit ve saldırılara rağmen yüzde 50'lik oy desteğiniz ve güveniniz, bize daha da büyük sorumluluklar yükledi. Sıfırdan kurulan Tuşba'da belediyecilik namına her ne yaptıysak ilk olması ve tek olması, bizden önce en temel hizmetlerin dahi yapılmamış olması, hemen her hizmet açısından tamamen bakir olan ve adeta kırsaldan ibaret bir yerde bizim gayemiz buraları daha iyi yaşanır bir kent haline getirmekti. Bu şartlar bu memlekete olan aşkımızı, heyecanımızı ve umutlarımızı kırmadığı gibi bizi daha da kamçılayarak hizmet aşkı, gayreti ve coşkusu ile çalışmaya sevk etti. Beş yıllık çalışma dönemimizi geride bırakırken, sabahın erken saatlerinden gün bitimine kadar, ilk günkü aşkla ve heyecanımızla, hamdolsun ekibimizle tüm enerjimizi, bilgi, beceri ve tecrübelerimizi kullanarak, yapılan tüm işler kanun ve mevzuatlara uygun olarak çok önemli işler başardık. Bölgede şeffaf ve her an hesap verilebilir belediyecilik anlayışımız doğrultusunda başta imar ve mali hizmetler, meclis ve encümen olmak üzere tüm faaliyetlerimizle ilgili en ince ayrıntısına kadar bütün detayları basın yoluyla halkımızla her daim paylaştık ve paylaşıyoruz. Hamdolsun ki bugüne kadar ne belediye başkanı ne de hiçbir meclis üyelerimiz ve çalışanımız ile ilgili hukuki veya zimmet gibi hiçbir konu yaşanmamıştır. Personel veya halka yönelik en ufak bir suistimal veya duyum olduğu vakitte bizzat belediye başkanı olarak şikayette bulunularak tek kuruş beytülmal hamd olsun zayi ettirilmemiştir” dedi.

“Öncelikle çok katılımlı, kapsamlı ve güçlü bir stratejik plan hazırladık” diyen Özgökçe, şöyle dedi:

“Medeniyet, insan, ekosistem, tarih, kültür ve demokrasi boyutunda sürekli yaşanabilir bir Tuşba meydana getirebilmek amacıyla oluşturduğumuz bu stratejik planın 5 yıllık sürede kadim ilçemiz Tuşba'ya hiç eksilmeyen bir aşk ve şevkle hizmet etmenin huzur, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu plana uygun yapılan tüm faaliyetlerde her daim kanaat ve tasarrufu ilke edindik. Asla israfa, suistimale ve keyfiliğe müsaade edilmemiştir. Tüm ihaleleri açık ve şeffaf gerçekleştirerek tüm hizmetler önem derecelerine göre sıralanarak yasal çerçevede, iç ve dış denetim ile sürekli kontrol altına aldık. Öz gelirler açısından kıt bütçemiz ile muhabbet ve tebessüm şehri Tuşba ilçemize; bugüne kadar Van'da hemen hemen hepsi ilk ve tek olan, onlarca büyük ve modern park, tüm mahallelerimizde BSK asfalt yolları, Tarihi Van Evleri Mahallesi, 1. ve 2. etap sahil rekreasyon ve çevre düzenlemeleri, çok amaçlı salonlar, şehir ormanı, mesire alanları, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı, aile ve kadın destek merkezleri, spor sahaları, gençlik merkezi, toplum yaşam merkezi gibi sayısız eser kazandırdık. Tuşba Belediyemizin özverili ve planlı çalışmalarıyla, çok kısa vakitte çok önemli işleri sonuçlandırmanın mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşadık. 50 yıldır tamamen ihmal edilen ve hiçbir hizmet yapılmayan Tuşba'da ancak 50 yılda yapılabilecek belediyeciliğin her alanındaki hizmetleri sadece 5 yıl gibi kısa bir süreye sığdırabildik. Bu anlamda vefalı ve kadirşinas tüm Tuşbalı ve Vanlıların takdirini ve beğenilerini kazanan Tuşba Belediyesi hizmetleri adeta ‘Nereden Nereye' dedirten çok mükemmel çalışmaları başardı.”

2014 seçim meydanlarında verdikleri seçim vaatlerinin tamamını 5 yılın sonunda tamamladıklarını kaydeden Özgökçe, “Bu hizmetlerimizin yanı sıra çok yeni ve önemli projelerimizi de hazırladık. İlçemizin en acil ve temel sorunları ve sıkıntıları hamdolsun giderildi. İlçemizde 50 yıldır yapılmayan ve ancak 50 yılda yapılabilecek yani yapılmayan ve geçmişten günümüze kalan ve gelecekte yapılabilecek toplamda 100 yıllık belediyecilik hizmetlerini tamamlayabilmek için gece gündüz çabalayarak projeler hazırlandık ve bir bir bu projelere gerek dış gerekse de iç kaynaklarda önemli destekler sağlandık ve bu destekleri çok efektif kullanılarak önemli eserleri Van'a kazandırdık. 31 Mart 2019'a kadar ilçemizin genelinde modern ve akıllı şehircilik anlayışını sergilediğimiz projelerimizi hayata geçirdik. İlk gün söylediğimiz gibi, görev süremiz içerisinde ‘daima şeffaf, dürüst, ilkeli, tarafsız, insan odaklı ve kamu çıkarını esas alan ekoloji ve ekonomiyi önceleyen yönetim anlayışımız' halkımızın nezdinde takdir görmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ve bahtiyar kılmaktadır. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden beri her yıl Van'da ve dolaysıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde rekor sayılacak oranda BSK asfalt uygulaması ve mahallelerde kilit parke taş uygulamalarıyla adeta bölgeye yeni bir hizmet tarzı kazandırdık. Bizim şartlarımızdaki bir belediyenin belki de 50 yılda yapacağı asfalt uygulamalarını hamdolsun sadece 5 yılda gerçekleştirdik. Yıllardır ihmal edilen ve yapılmayan ve bölgenin en büyük sorunu olan çukur, çamur ve bozuk yollar, yıllar içinde doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapılar ve özellikle deprem sonrası ağır iş makinelerinin yıkım esnasında, enkaz kaldırma ve inşaat sonrası adeta köstebek yuvasına dönen yollar adeta ulaşımı imkansız hale getiriyordu. Hem sokak ve mahalle ziyaretlerimizde hem de halk günlerimizde, halkımızdan bize gelen en önemli ve birinci sıradaki talepleriydi. Beş yılda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmalarının vatandaşlarımızın yüzünü güldürdüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Halkımız adeta gözü gibi yeni yapılan asfalt yolları koruyor ve herhangi kazı çalışmasında mutlaka yetkililere haber veriyorlar. 15 Temmuz destanının ve bölücü terör örgütünün 6-8 Ekim'de çukur zihniyetine karşı alınan zaferlerin gerçek sahibi olan, bugüne kadar vatanı için, bayrağı için ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden vefalı ve kadirşinas halkımız hizmetlerin en güzeline en iyisine layıktır. Bizler de bunu sağlamak için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle ve bütün imkanlarımızı kullanarak çalıştık. Tüm terör örgütlerinin karalamalarına ve iftiralarına rağmen bizi ziyadesi ile memnun eden başta aziz, vefalı ve kadirşinas halkımızın bu yapılan hizmetleri her ortamda her fırsatta takdir etmeleri ve özellikle tüm mahalle muhtarlarımız Tuşba Belediyesinin yapılan tüm bu hizmetlerine sahip çıkmaları ve takdir etmeleri, yapılan hizmetlerimiz ile asıl hedefe ulaşıldığının göstergesidir. Tarihi Van Evleri Mahallemiz ve Taş Konak, Antik Tiyatro, Zeve Şehitliği, Karasu Kuş Cenneti, Ayanıs Kalesi'nin çevre düzenlemesi, Çarpanak Adası'nın turizme kazandırılması, Çarpanak Kilisesi, Amik Kalesi, Adır Adası ve Çeşmesi, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımız, Kalecik Mahallemizde bulunan Urartu Kaya Mezarları ve Nekropolü, Meher Kapı, Altıntepe gibi turizm bölgesinde bulunan tarihi ve turistik alanlarımız ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ettirdik. Van'da ilk kez bu eserler turizme tanıtılarak kazandırılmıştır” diye konuştu.

Tuşba Belediyesi olarak, depreme dayanıklı yapılar ve yerleşim alanlarının oluşturulması, kaçak yapıların önlenmesi konusunda tüm hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen Özgökçe, “Bu vesileyle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 de yaşanan deprem felaketinde vefat eden tüm kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için Rabbi Rahimimden niyaz ediyoruz. Tuşba'da başta kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm bölge halkının resmî ve olması gereken yollar ile imarlı ve ruhsatlı hale getirildi. Bu süreçte resmî ve kanuni harcın dışında hiçbir isim ve destek adı altında tek kuruş dahi vatandaşımızdan talep edilmemiş ve alınmamıştır. Bölgesindeki ve tüm dünyadaki mağdurların ve mazlumların ümidi olan Türkiye'nin dimdik ayakta durması, bununla kalmayıp sürekli güçlenmesi, 83 milyon vatandaşımızla birlikte, tüm İslam Alemi'ni ve özellikle Kudüs boynu bükük, kalbi kırık bırakılamaz. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyen içteki ve dıştaki şer odaklarına ve taşeronları olan terör örgütlerini bugüne kadar sevindirmedik, yarın da sevindirmeyeceğiz inşallah. Şehirlerin yaşayan bir organizma olduğunu unutmadan; dünün, bugünün ve yarının arasındaki hassas dengeyi bozmadan ve şehri oluşturan ekosistem, kent ve insan unsurlarını birbirinden ayırmadan oluşturduğumuz ve hayata geçirdiğimiz bu projeler; esas itibariyle insanımızın huzurunu, mutluluğunu ve kentimizin kimliği ile sürekliliğini hedeflemiştir. Çünkü bize göre ne sadece insan, ne sadece kent ve ne sadece ekosistem tek başına anlamlıdır ve kente anlam katan insan; insanın yaşamını şekillendiren ise yaşadığı kentteki ekosistemdir.

Bahar geldi size tavsiyemiz aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte bin bir emekle yaptığımız bu güzel eserleri yerinde ziyaret ederek keyfini yaşayın. Bugüne kadar çalışmalarımıza tam destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm bakanlarımıza, bakanlık yetkililerine, kardeş belediyelerimize, tüm meclis üyelerimize, birim müdürlerimize ve mesai arkadaşlarımıza ve bunların yanında siz saygıdeğer kardeşlerimize teşekkür ediyor, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz” dedi.