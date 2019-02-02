Başkan Özgökçe'nin ‘2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, bu yıl ‘Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği' teması ile kutlanan ‘2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uluslararası öneme sahip olan sulak alanlar, yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemlerini içinde barındıran, bulunduğu bölgenin insanlarına ve ülke geneline hizmet edebilen karmaşık doğal sistemlere ‘Ramsar Alanı' denildiğini belirten Başkan Özgökçe, bu alanları önemli kılan özelliğinin ise tropik ormanlardan sonra en çok biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapması olduğunu kaydetti. Bu şekilde korunan birçok sulak alanın doğal sit alanı ilan edilerek yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Özgökçe, ‘2019 Yılı Dünya Sulak Alanlar Günü teması ise Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği şeklinde belirlenmiştir. Sulak alanlar insan yaşamı için hayati bir öneme sahiptir. Sulak alanlar, Dünyanın en verimli ortamları arasında sayılmaktadır. Sayısız bitki ve hayvan türünün hayatta kalmaya bağlı olduğu suyu ve verimliliği sağlayan biyolojik çeşitlilik ortamlarıdır. Ekosistem için vazgeçilmez olan sulak alanlar, tatlı su, gıda ve inşaat malzemeleri tedariki yanında sel kontrolü, yeraltı suyu şarjı ve iklim değişikliğinin azaltılmasına kadar, insanlığa sağladıkları sayısız fayda bulunmaktadır” dedi.

Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların değerini ve bu ekosistemin doğal gücünden nasıl faydalanabileceğimizi ve iklim değişikliğini azaltmak için yapılabilecekleri düşünmemiz açısından önemli olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, sulak alanların ormanlardan üç kat daha hızlı kaybolduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır" ifadesini kullandı.

Doğa ve çeşitli canlı türleri için yeryüzünün en üretken ekosistemleri olan sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında da önemli işlevi bulunduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır. Türkiye'nin sahip olduğu sulak alanların akılcı kullanımı, korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne taraf olmuştur. Bu yıl ‘Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği' teması ile kutlanan ‘2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.