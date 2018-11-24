Başkan Özgökçe'nin ‘24 kasım öğretmenler günü' mesajı

Dr. Fevzi Özgökçe, “Bu son dönemlerde birlik, beraberlik, kardeşlik, vatanperver, iyi ve karakterli insanlara büyük ihtiyacımızın olduğu tam da bu günlerde, milletimizin istikbalini emanet ettiğimiz sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden tebrik ederiz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Özgökçe öğretmenlerin, toplumda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Çocukların ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişinin, öğretmenler olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, her bireyin bilinçli, yetenekli ve hür bir vatandaş haline gelmesini, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir işe ya da mesleğe hazırlanmasını, öğretmenlerin sağladığını dile getirdi. 100. yılına ramak kala Türkiye Cumhuriyetimizin bu sürede dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan birinin fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlere ait olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, “Bu aziz millet, öğretmenlerimizin emekleri ve özverili gayretleri sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürüyor” dedi.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin, kendilerini, dünü, bu gününü ve yarını daha iyi görmelerini, öğretmen yardımıyla tanıyarak geleceğe hazırladıklarının altını çizen Başkan Özgökçe, “Muallimler, bir milletin geleceğinin şekillenmesinde en çok emek verenlerdir. Öğretmenlerin emek vermediği toplumlarda hiçbir terakkiyat ve gelişme, insanlığa yararlı bir iş ve faaliyet meydana çıkmaz” diye konuştu.

Eğitim alanına yapılacak her türlü katkının, ülke refahına yönelik yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiçbir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Bu bilinçle hareket eden Tuşba Belediyesi daima, okul öncesi eğitim ve ilkokullarda başlayarak lisans ve hatta lisansüstü eğitimine kadar her kademesinde elinden gelen maddi ve manevi katkıyı ortaya koymuş ve koymaya da devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Bir eğitmen olarak öğretmenlere de seslenen Başkan Özgökçe “Saygıdeğer öğretmenler masum ve ham hamur gibi sizlere teslim edilen çocuklar öğretmenlerine çok dikkat ederler, adeta mıknatıs gibi hocalarından ne görürlerse aynen alırlar, iyiyi de, fenayı da çekerler. Muallimin iyisi minare başında, kötüsü kuyu dibindedir. Eski Türkiye'den kalan, sayıları parmak sayısı kadarda olsa bazı öğretmenler maalesef gençleri, çocukları zehirlemeye devam etmektedir. Muallimler için ortası yoktur, ya alay-ı illiyyinde veya esfel-i safilindedirler. Ortası yoktur. Yeni Türkiye'de öğretmenler hakkettikleri maddi ve manevi destekleri bu son dönemde Ak parti hükümetleri tarafından daha güçlü destekler almakta ve güven altındadırlar. Herkes mesleğinde zirve yapmak için yarışmalı ve tüm öğrencilerini evlatları gibi görüp yetiştirmelidir. Bizlerde yerel yöneticiler olarak tüm öğretmenlerimizin hizmetinde ve emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgökçe, “Hayatımızı doğru yönde şekillendirmede bizlere yardımcı olan, bizlere bilmediklerimizi öğreten, bildiklerimizi ise daha iyi anlamamıza vesile olan ve bütün zorluklara göğüs gererek bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz. Ahirete intikal etmiş olan öğretmenlerimize Rabbimizden rahmet, yaşayan öğretmenlerimize esenlikler diliyoruz. Bu vesile ile kendilerinin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyor, Yüce Rabbim öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin. Kendilerine ve ailelerine dünya ve Ahiret mutluluğu nasip etsin” ifadelerini kullandı.