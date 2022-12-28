Başkan Sabırlı: “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden tarih yazacağız”

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 2023 seçimleri önce kapı kapı dolaştıklarını belirterek, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yeniden tarih yazacağız” dedi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve teşkilatı, 2023 hedefleri için alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle başkanları, sandık kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleriyle birlikte sürekli alanda olan Başkan Sabırlı, gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını götürerek AK Parti'nin icraatlarını anlatıyor. AK Parti'nin 21 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulup milletin desteğiyle 20 yıldır tek başına iktidar olma başarısını gösterdiğini söyleyen Başkan Sabırlı, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti hükümetleri tarafından devrim niteliğinde hizmetler yapıldı. Şimdi bize düşen 2023'e giden yolda bu devrim niteliğindeki hizmetleri kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımıza anlatmak kalıyor. Biz de AK Parti Bahçesaray İl Başkanlığı olarak tüm kadrolarımızla gece gündüz demeden kapı kapı gezerek halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bizi adeta bağrına bastıran halkımıza Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip yapılan hizmetleri anlatıyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023 seçimlerinde yeniden tarih yazacağız inşallah” dedi.