İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Sabırlı güven tazeledi

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yapılan seçimle güven tazeledi.


Sabah saat 10.00'da Bahçesaray Kız YBO bahçesinde gerçekleştiren kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Genel Merkez MKYK Üyesi ve Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak'ın yaptığı kongrede konuşan İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray halkının son seçimlerde AK Parti'ye gösterdiği büyük ilgiden bahsetti. Sabırlı, bu ilginin 2023 hedeflerine giderken daha artarak devam edeceğini söyledi.


AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar'ın da birer konuşma yaptığı kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Cumali Sabırlı güven tazeledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.