Başkan Sabırlı: “Merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet yad ediyorum”

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 17 Eylül 1961 tarihinde merhum Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, mesajında, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük birçok alanda tamir edilemez tahribatlara yol açtığını belirterek, “Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştı. Ülkemizde demokrasinin ileri gitmesi, insan hak ve özgürlüklerin önü darbelerle engellenmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece Adnan Menderes ve yol arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun aziz hatırası yaşamaya devam edecektir. Milletin gönlünde sonsuza dek demokrasinin şehidi, İslam'ın şehidi olarak anılacaklar. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun” dedi.