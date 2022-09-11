Başkan Sabırlı'dan '12 Eylül' mesajı

Başkan Sabırlı, mesajında, “Darbeler, gelişmekte olan ülkeleri, hedeflerinden alıkoymak için iç ve dış mihraklar tarafından tertiplenen kirli tezgahtır. Geçmişte askeri darbelerle sık sık demokrasisi sekteye uğrayan ülkemiz, AK Parti dönemiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımlarıyla bu bunu yenmiş ve tarihin seyrini değiştirmiştir. 42 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgulamalarda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti. 12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmişti. Yıllarca evlatlarını arayan, onları yaşlı gözlerle bekleyen karanlığın başlangıcı olan 12 Eylül 1980 darbesini şehit ailesi olarak şiddetle kınıyorum” dedi.