Başkan Sabırlı'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

Başkan Sabırlı mesajında, Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes döneminde ülkenin ve Türk insanının 10 yıl boyunca altın çağını yaşadığını belirterek, "27 Mayıs darbesi, siyasi hayatımız için kara bir lekedir ve tüm darbelerin besleyici ve adım atıldığı karanlık tohumların atıldıgı gündür. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs Darbesinin 59.yıl dönümünden halkın oylarıyla işbaşına gelen bir hükümetin darbe ile yıkılıp Başbakan ve Bakanların idam sehpasına gönderilmesinin izahı mümkün değildir. 27 Mayıs darbesi milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e, hükümete ve onların temsil ettiği değerlere yapılan bir darbedir. Demokrasi tarihimizin silinmez kara lekesidir. Binlerce insanın birbirine düşman haline getirildiğini sağ sol çatışmasını halkı kutuplaştırıp kan ve gözyaşının hakim kılındığı adaletsiz hukuksuz yargılamaların çığır aştığı o günleri şiddetle ve nefret kınıyorum. 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yılında bu vesile ile darbeleri ve darbecileri kınıyor, böyle kara günlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ve aynı zamanda 27 Mayıs darbesi sonucu idam edilmek sureti ile şehadete yürüyen Başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.