Başkan Sabırlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Cumali Sabırlı, mesajında, “Kurtuluş Savaşımızın ve milletimizin bağımsızlık sevdasının nihai noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyorum. 30 Ağustos 1922, her aşaması ile eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Milletimiz birlik ve beraberliğini koruyarak bu inanca sahip çıkacağını her zaman göstermiştir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.