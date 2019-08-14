Başkan Sabırlı'dan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 18. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm yolu, bir çıkış noktası olarak kurulan AK Parti, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra tek başına iktidar olarak millet tarafından nasıl bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir. AK Parti; Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, ‘milleti yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi harekattır” dedi.

AK Parti'nin bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını hatırlatan Başkan Sabırlı, “Bu kutlu zorlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı yeniden diriliş ruhuyla güçlenen ak davamız; gerek parti kapatma davası, gerek 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini halkımızın güçlü destekleri ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımları ile hepsinin üstesinden gelinmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin girişimleri ile artık emir alan ülke konumundan çıkıp emir veren ülkemiz, coğrafyamızda mazlumların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ak kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, Ahirette intikal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 18. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.