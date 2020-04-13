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Başkan Sabırlı'dan Bakan Soylu için şiir

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir şiir kaleme aldı.


Aynı zamanda ailesinden şehit de olan Başkan Sabırlı, dün gece istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bakan Soylu için “Bizi bırakıp nereye gidersin ey azizim” şiirini kaleme aldı. İşte Sabırlı'nın o şiiri:



“Ey şehitlerimin kahramanı


Annemin duası


Ülkemin vazgeçilmez bakanı


Bizi bırakıp nereye gidersin



Bir pazar akşamı, iki satırla


Ülkemizi gözyaşına boğdun


Yasakları çiğneyip sokaklara döktün


Bizi bırakıp nereye gidersin



Mazlumların sığınağı Soylu


Şehit ailelerinin limanı Soylu


Benim gözyaşlarım, ümidim


Bizi bırakıp nereye gidersin



Soysuzları sevdirme ey Soylu azizim


Hainleri umutlandırma cesur yüreklim


Senin varlığın ülkeme güç veriyor


Bizi bırakıp nereye gidersin



Cesareti senle tanıdık, yalnız koyma


Zalime karşı dik durmayı sen öğrettin


Ey Soylu azizim bizleri üzme


Bizi bırakıp nereye gidersin



Senin yorgunluğun Devlet-i Aliye için


Bu gece Tendürek'in başı eğik


Cudi Dağı isyanda kahramanı için


Bizi bırakıp nereye gidersin.



Bu gece bayram edenlere inat


Bu gece kahkaha atanlara inat


Bu gece kadeh tutanlara inat


Bizi bırakıp gitme ey azizim



Ey Bakanım 15 Temmuz şehitlerimiz için


18 Temmuz Sündüz şehitlerimiz için


Tüm şehit ve gazilerimiz için


Bizi bırakıp gitme ey cesur yüreklim



Müjdeler olsun, şükürler olsun rabbime


Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ret etti istifayı


Bakanım Süleyman Soylu ile devam dedi


İşte adağım kurbanım helal olsun



Şimdi gökyüzü bir başka güzel.


Recep Tayyip Erdoğan ağlattı tüm hainleri


Umutlarını sevinçlerini dağıttı


Süleyman Soylu ile yola devam



Süleyman Soylu yolun açık olsun


Rabbim yar ve yardımcınız olsun


Ülkemin sana ihtiyacı var


Şehitler tepesi boş kalmayacak



Ey yüce Rabbim sen dualarımızı kabul ettin


Fekiye Teyran torunlarını mutluluğa boğdun


Adağım kurbanım helal olsun


Müküslü Cumali yoluna kurban olsun”

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