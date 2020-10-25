Başkan Sabırlı'dan çocukları ayakkabı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve Köy Okulları Sosyal Yardım Projesi Kurucusu Hüseyin Uyanık tarafından durumu iyi olmayan çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı. Ayakkabı dağıtımının ardından bir açıklama yapan Başkan Sabırlı, geleceğimiz olan çocukların yüzünü güldürmenin en büyük mutlulukları olduğunu belirterek, “Bahçesaray ilçemiz kış mevsimiyle biliniyor. Zor geçen kış mevsimi öncesi çocuklarımıza ayakkabı desteği vererek okullarına rahat bir şekilde gidip gelmelerine yardımcı olduk. AK Parti olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bundan sonra da elimizden geldiğince gayret etmeye devam edeceğiz. Köy Okulları Sosyal Yardım Projesi Kurucusu Hüseyin Uyanık ve değerli ekibine de çok teşekkür ederim” dedi.