Başkan Sabırlı'dan ‘Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Aziz Türk milletinin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde giriştiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi olan cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın coşkusu ve sevinci içerisindeyiz. Aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nda topraklarımıza kasteden dış güçlere karşı din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin genç ihtiyar, kadın erkek demeden birlik ve beraberlik içerisinde geçit vermemiştir. Türk milletinin tarihi, destanlarla doludur. 29 Ekim'de İstiklal Savaşı'yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış ve sarsmıştır. Türk'süz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla verilmiştir. 29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş; inançlarından, hedeflerinde ve vatan aşkından koparamamıştır. Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.