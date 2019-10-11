Başkan Sabırlı'dan ‘Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, Dünya Kız Çocukları Günü'nün 2011 yılındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda Türkiye'nin, Peru ve Kanada'nın girişimleriyle kabul edildiğini hatırlatarak, “Ülkelerin geleceği olan çocuklarımızın özellikle de kız çocuklarımızın desteklenmesi, güçlendirilmesi ve onlara yatırım yapılması son derece önemlidir. Bu amaçla yola çıkılarak yapılacak her yatırım, özellikle kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddet sarmalının kırılması için atılmış önemli bir adım olacaktır. Kız çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitimden etkin biçimde faydalanmalarını sağlamak, zorla evlendirilmesinin önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmalı; kız çocuklarına verilecek nitelikli eğitimin ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine yardımcı olacak. Bu sayede kız çocuklarının, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanabilecek. Eğitim ve toplumsal ayrımcılığı ortadan kaldırılıp; aile, özelikle anne ve baba sevgisi ve ilgisi ile onları yetiştirip, yarının ayakları öpülesi annelerini yetiştirmemiz hepimizin görevi. İki kız babası olarak Rabbim'e binlerce kez şükürler olsun, bu sevgiyi yaşattığı için. Onlar hayatın gülücükleri, yaşam kaynağıdır. Bu vesileyle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyorum” dedi.