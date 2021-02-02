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Başkan Sabırlı'dan hane ziyareti

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kar kış demeden hane ziyaretlerini sürdürüyor.


Başkan Sabırlı, beraberindeki partililerle, 3 aylık strateji eylem programı kapsamında gündüz köy ziyaretlerini sürdürürken, akşamları ise mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yaz ayında yapılması gereken çalışmaları istişare ediyor. Halkın sorunlarını da tek tek not alan Başkan Sabırlı, “DSİ Bölge Müdürlüğünün yatırımlarını, 25 yataklı yeni devlet hastanesi ve lojmanı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile belediyemiz arasında imzalanan güzel projeleri halkımıza anlatıyoruz. Nice güzel projelerin gelmesi için de tüm teşkilatımızla birlik beraberlik içerisinde halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bölgemizde Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan güven ve desteği Rabbim daim kılsın inşallah” dedi.

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