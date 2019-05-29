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Başkan Sabırlı'dan İstanbul'un fethi 566. yıl dönümü mesajı

AK Parti İlçe Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, İstanbul’un fethi 566.

AK Parti İlçe Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, İstanbul'un fethi 566. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı mesajında, "29 Mayıs 1453 Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olduğunu, İstanbul'un fethinin, siyasi, sosyal ve kültürel dini neticeleri itibarıyla, dünya tarihine yeni bir istikamet çizdiği mübarek bir gündür. Tarihe altın harflerle ismini yazdıran kahraman sultanın ve Osmanlı askerlerinin büyük zaferidir. Osmanlı döneminin en büyük fetihlerinden olan Kostantiniye'nin fethidir. Fatih Sultan Mehmet, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Kostantiniye hakkında söylediği; "Onu fetheden asker ne güzel asker; onu fetheden ordu ne güzel ordudur" müjdesine nail olmak için Fatih Sultan Mehmet adıyla şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı ve şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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