Başkan Sabırlı'dan Malazgirt zaferi ve büyük taarruz mesajı

Başkan Sabırlı mesajında; “Bizlere Anadolu'nun kapılarını açan ve bu toraklarda kardeşçe, yaşamamızı sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi ile bugünkü Türkiye'nin temellerinin atılmasında büyük rolü olan 1922 Büyük Taarruz Zaferi'nin millet olmamızda katkısı çoktur. Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünü ve 26 Ağustos 1922 büyük Taarruz 97. Yıl dönümünü büyük bir gururla idrak etmekten mutluluk duyurum. Malazgirt Zaferi'nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdi” dedi.

Büyük Komutan Sultan Alparslan'ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını ifade eden Cumali Sabırlı, “Malazgirt zaferi gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu'nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Aziz milletimizin şanla, şerefle, başarılarla dolu tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ağustos 2019 da Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünü tüm halkımızla birlikte büyük bir gururla kutlayacağız. Malazgirt Zaferinden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.