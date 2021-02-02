Başkan Sabırlı'dan müftü ve başhekime ziyaret

Başkan Cumali Sabırlı, mahalle muhtarlarıyla birlikte ilk olarak ilçe yeni atanan Müftü Ahmet Polat'ı ziyaret etti. Müftü Polat'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan Sabırlı, mahallerindeki boş imam kadroları için bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Sabırlı, daha sonra beraberindeki partililerle Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Kara'yı makamında ziyaret etti. Kara'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sabırlı, 12 Şubat'ta ihalesi yapılacak yeni hastane ve lojmanlar için bilgi alışverişinde bulundu.