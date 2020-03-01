Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.
VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.
Suriye'nin İdlib kentindeki askerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için Başkan Cumali Sabırlı bir ağıt kaleme aldı. Şehit yakını da olan Sabırlı'nın işte o ağıdı:
“Otuz üç şehide ağıt
Bir cuma gecesiydi Mehmed'im.
Mübarek Regaip gecesiydi
Melekler yeryüzüne inmiş
Cennetle müjdelenen Mehmed'im için
Otuz üç inci tanesi birbirine sarılmış
Otuz üç aslan parçası el ele
Vatan uğruna şahadet şerbeti içtiler
Melekler yeryüzüne inmiş seçilenleri almaya
Daha dün aramıştı Mehmed'im
‘Babam ben şehit olacağım
Hakkını helal et babam'
Sen hakkını helal et Mehmed'im
Doksan altı bin camide eller semaya kalkmış
Mehmed'im için yer gök ağlıyor
Otuz üç bin melek eşlik ediyor
Otuz üç kahraman cennet bahçelerinde
Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im
Kanınız yerde kalmadı Mehmed'im
Şanlı bayrağımız göklerde
Ebediyete kadar dalgalanacak
Sen rahat uyu Mehmed'im tepe emin ellerde
Edirne'den Van'a şehit olmaya
Kışla önünde sıra bekleyen Mehmet'lerim
Şahadet için vatan uğruna
Şehitler ölmez Allah katında
Zalimin zulmü kalmaz yanında
Dünya kalmadı Firavun ve Haman'a
Ey Esed sende hesap vereceksin Hakk'ın huzurunda
Bizdeki vatan aşkı, bizdeki Allah aşkı
Bizdeki iman aşkı, bizdeki cennet aşkı
Mehmed'im sen rahat uyu nöbet bizde
Şehitler tepesi emin ellerde
Mehmed'im emanetin emin ellerde
Mehmed'im hafız kardeşin ağlıyor merteben için
Mehmed'im kardeşin dua ediyor şahadet için
Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im
Otuz üç inci tanesi şehitler tepesinde
Otuz üç kahraman şehitler tepesinde
Otuz üç Mehmed'im Kevser başında
Otuz üç bin melek eşliğinde”