İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.


Suriye'nin İdlib kentindeki askerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için Başkan Cumali Sabırlı bir ağıt kaleme aldı. Şehit yakını da olan Sabırlı'nın işte o ağıdı:



“Otuz üç şehide ağıt


Bir cuma gecesiydi Mehmed'im.


Mübarek Regaip gecesiydi


Melekler yeryüzüne inmiş


Cennetle müjdelenen Mehmed'im için



Otuz üç inci tanesi birbirine sarılmış


Otuz üç aslan parçası el ele


Vatan uğruna şahadet şerbeti içtiler


Melekler yeryüzüne inmiş seçilenleri almaya



Daha dün aramıştı Mehmed'im


‘Babam ben şehit olacağım


Hakkını helal et babam'


Sen hakkını helal et Mehmed'im



Doksan altı bin camide eller semaya kalkmış


Mehmed'im için yer gök ağlıyor


Otuz üç bin melek eşlik ediyor


Otuz üç kahraman cennet bahçelerinde



Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im


Kanınız yerde kalmadı Mehmed'im


Şanlı bayrağımız göklerde


Ebediyete kadar dalgalanacak



Sen rahat uyu Mehmed'im tepe emin ellerde


Edirne'den Van'a şehit olmaya


Kışla önünde sıra bekleyen Mehmet'lerim


Şahadet için vatan uğruna



Şehitler ölmez Allah katında


Zalimin zulmü kalmaz yanında


Dünya kalmadı Firavun ve Haman'a


Ey Esed sende hesap vereceksin Hakk'ın huzurunda



Bizdeki vatan aşkı, bizdeki Allah aşkı


Bizdeki iman aşkı, bizdeki cennet aşkı


Mehmed'im sen rahat uyu nöbet bizde


Şehitler tepesi emin ellerde



Mehmed'im emanetin emin ellerde


Mehmed'im hafız kardeşin ağlıyor merteben için


Mehmed'im kardeşin dua ediyor şahadet için


Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im



Otuz üç inci tanesi şehitler tepesinde


Otuz üç kahraman şehitler tepesinde


Otuz üç Mehmed'im Kevser başında


Otuz üç bin melek eşliğinde”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.