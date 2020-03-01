Başkan Sabırlı'dan otuz üç şehide ağıt

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı ve şehit yakını olan Cumali Sabırlı, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için ağıt yazdı.

Suriye'nin İdlib kentindeki askerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için Başkan Cumali Sabırlı bir ağıt kaleme aldı. Şehit yakını da olan Sabırlı'nın işte o ağıdı:

“Otuz üç şehide ağıt

Bir cuma gecesiydi Mehmed'im.

Mübarek Regaip gecesiydi

Melekler yeryüzüne inmiş

Cennetle müjdelenen Mehmed'im için

Otuz üç inci tanesi birbirine sarılmış

Otuz üç aslan parçası el ele

Vatan uğruna şahadet şerbeti içtiler

Melekler yeryüzüne inmiş seçilenleri almaya

Daha dün aramıştı Mehmed'im

‘Babam ben şehit olacağım

Hakkını helal et babam'

Sen hakkını helal et Mehmed'im

Doksan altı bin camide eller semaya kalkmış

Mehmed'im için yer gök ağlıyor

Otuz üç bin melek eşlik ediyor

Otuz üç kahraman cennet bahçelerinde

Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im

Kanınız yerde kalmadı Mehmed'im

Şanlı bayrağımız göklerde

Ebediyete kadar dalgalanacak

Sen rahat uyu Mehmed'im tepe emin ellerde

Edirne'den Van'a şehit olmaya

Kışla önünde sıra bekleyen Mehmet'lerim

Şahadet için vatan uğruna

Şehitler ölmez Allah katında

Zalimin zulmü kalmaz yanında

Dünya kalmadı Firavun ve Haman'a

Ey Esed sende hesap vereceksin Hakk'ın huzurunda

Bizdeki vatan aşkı, bizdeki Allah aşkı

Bizdeki iman aşkı, bizdeki cennet aşkı

Mehmed'im sen rahat uyu nöbet bizde

Şehitler tepesi emin ellerde

Mehmed'im emanetin emin ellerde

Mehmed'im hafız kardeşin ağlıyor merteben için

Mehmed'im kardeşin dua ediyor şahadet için

Şehitler tepesi boş kalmayacak Mehmed'im

Otuz üç inci tanesi şehitler tepesinde

Otuz üç kahraman şehitler tepesinde

Otuz üç Mehmed'im Kevser başında

Otuz üç bin melek eşliğinde”