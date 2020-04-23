Başkan Sabırlı'dan Ramazan-ı Şerif mesajı

Başkan Sabırlı, mesajında, “On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle buruk bir şekilde girmekteyiz. Ramazan ayının; ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Rabbim bu ayın güzelliklerini, huzurunu ve mutluluğunu bizlere de nasip etsin inşallah” dedi.

Cumali Sabırlı, Ramazan ayının ilk gününün cuma gününe denk gelmesinin de ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, “Rabbim bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine ülkemize, İslâm alemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk nasip etsin. Mübarek Ramazan ayına başlıyoruz. Oruç; sabırdır, şükürdür, vazgeçmektir, paylaşmaktır, yardımlaşmaktır ve hatırlamaktır. Dünyayı derinden etkileyen salgın tedbirleri nedeniyle ilk defa camilerimize, sevdiklerimize ve dostlarımıza gidemeyeceğiz. Kalabalık iftar sofraları da kuramayacağız, ama Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz korona virüsünü. İlimiz, ilçemiz, köyümüz ve mahallemizde ihtiyaç sahiplerini, yetim ve öksüz çocukları unutmayarak onların yanında olduğumuzu da gösterme zamanı. Bizler öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Evet bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelere birlikte sahip çıkalım, paylaşmak en güzel duygudur. Bu ayda daha fazla dua, daha fazla hayır, nefsimizi tembih etme, sabırla şükretmemize, düşünmemize ve kendimizi yenilememize vesile olması gerektiğini düşünüyorum. Bu Ramazan ayında tutacağımız oruç ve dualarımızın kabul olması, salgın sürecinin atlatılmasını ve Ramazan ayının İslam dünyası ve insanlık için sağlık, barış ve huzura vesile olmasını yüce Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.