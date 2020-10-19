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Başkan Sabırlı'dan ‘Rebiülevvel Ayı' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Rebiülevvel Ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Bu ay hicri yılın 3. ayı olup, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) bu ay içerisinde doğmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler peygamberi sevgili Muhammed Mustafa (S.A.V), bu ay içerisinde dünyayı şereflendirmiştir. Müslümanlar açısından büyük manalar taşıyan önemli zamanlar, bu sorumluluğun idraki ve ifası için birer fırsattır. Bu anlamda yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Peygamberimizin (SAV) doğum günü Rebiulevvel ayında, hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına bugün de bir kez daha ihya ediyoruz. Bu vesileyle mazlumlara ensar olan aziz milletimizin ve bütün Müslümanların Rebiülevvel ayını tebrik ediyorum. Bu ayın birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için vesile olmasını, yeryüzüne esenlik getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

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