Ba?kan Sab?rl?'dan ?Sar?kam?? ?ehitlerini Anma G?n?' mesaj?

AK Parti Bah?esaray ?l?e Ba?kan? Cumali Sabirl?, 90 bin askerimizin ?ehit oldu?u Sar?kam?? Harekat?'n?n y?ld?n?m? dolay?s?yla bir anma mesaj? yay?mlad?.

Sar?kam??'?n T?rk toplumunun her kesimini derinden etkileyen ac? bir hat?ra oldu?unu belirten Ba?kan Sab?rl?, ?Birinci D?nya Sava??nda Kafkas Cephesinde ya?anan ilk ve en b?y?k kara harek?t? olarak tarihe ge?en Sar?kam?? Harek?t?, zor hava ?artlar?na ald?rmadan vatanlar? i?in donarak can veren 90 bin askerimizin ?ahadete erdikleri bir hadise olarak haf?zalar?m?za kaz?nm??t?r. Bu harek?t bizlere Mehmet?i?in vatan? i?in her ko?ulda g?z?n? k?rpmadan m?cadeleye haz?r oldu?unu bir kez daha g?stermi?tir. Memleketin d?rt bir yan?ndan gelen bu kahraman askerlerimiz, olabilecek en zor ko?ullarla kar?? kar??ya kalmalar?na ra?men teredd?t etmeden vatan i?in m?cadele etmi?lerdir. Bu m?cadelenin kutsall??? ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de b?y?k sorumluluklar y?klemi?tir. Bug?n de bizler bu fedak?rl???n bilincinde olarak onlar?n izinde birlik ve beraberlik ?uuru i?erisinde vatan i?in her ko?ulda can?n? feda edece?ini 15 Temmuz gecesi bir kez daha kan?tlam??. Tarihi ?anla ?erefle bir kez daha dosta g?ven d??mana korku vermi?tir. Bu vesileyle Sar?kam??'ta ve yurdun her k??esinde kahramanl?k ?rne?i g?stererek ad?n? tarihe yazd?ran t?m ?ehitlerimize Cenab-? Allah'tan rahmet diliyor, ??kran ve minnetle an?yorum. Ruhunuz ?ad, mekan?n?z cennet olsun? dedi.