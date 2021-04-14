Başkan Sabırlı'dan Şehitler Haftası mesajı

Başkan Sabırlı, mesajında, “Aziz Türk milletinin tarihi sayısız kahramanlıklarla doludur. Dün Kosova, Niğbolu, İstanbul'un Fethi, Preveze Deniz Zaferi, İstiklal Harbi, Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz Zaferi olduğu gibi tüm Türk halkı ülkesine, dinine, toprağına sahip çıkmak için aziz şehitler vermiştir, gerekirse yeniden şehit olmak isteyen 82 milyon kınalı Hasanlar ve Mehmetçiğimiz hazırdır. Bu kahramanlıkların en müstesna kanıtı ise aziz şehitlerimizdir. Kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren aziz şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır. Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, ailesinde 5 şehidi olan bir nefer olarak Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.