Başkan Sabırlı'dan Van depreminin yıldönümü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 23 Ekim 2011 yılında Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar versin. 2011 yılında meydana gelen depremde yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonucu büyük üzüntü yaşadık. 23 Ekim ve akabinde 9 Kasım'da meydana gelen depremler, ne yazık ki şehrimizde maddi manevi büyük çöküntülere sebep oldu. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı. Depremin ilk saatlerinde hükümetimiz tüm yetkilileri ile acımızı paylaşmak ve hızlı müdahale etmek için deprem koordinasyon merkezinde aylarca mesai yapmaları, biz depremzedelilerin acılarını hafifletmişti, yalnız olmadığımızı his etmiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri, Van'ı kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceklerini, tüm dünyada örnek olarak nitelendirilen sürat ve koordinasyonla açıkça gösterdi. Bu kenetlenme, depremin hemen ardından barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlar dışında, Van'ı yeniden ayağa kaldırmak yolunda atılan hızlı yatırım adımlarıyla da kendini belli etti. Yıkımın etkilerini silme yolunda, ilimize 5.5 milyar TL yatırım ve harcama yapılarak, depremin 39. gününde temeli atılan 17 bin 489 konut, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim edildi. Türkiye'nin 81 ilinde 913 ilçesinde Vanlı hemşehrilerimize yuvalarını, sofralarını açtıkları, bizleri yalnız bırakmadıkları, acımızı, yaralarımızı paylaşan değerli halkımıza minnettarız. Rabbim böyle acıları kimseye göstermesin. Güçlü Türkiye güçlü hükümetimiz sayesinde kısa bir sürede yaralarımız sarıldı. İlimiz deprem riski taşıyan merkezlerden olması nedeniyle 2011'de yaşadığımız o acıları yeniden yaşamamak için, yapılan inşaatlarımızın denetimi, kontrolü çok iyi yapılmalı, hiçbir şey yitirdiğimiz ve yitireceğimiz canlar kadar değerli değildir. 2011'den iyi ders alıp, daha sağlam, dayanıklı, teknolojiye uygun yeni yapılar inşa etmeliyiz. 23 Ekim ve 9 Kasım Van depremin, ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah'tan tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylemesini diliyorum. Van depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.