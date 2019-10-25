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Başkan Sağlam'dan esnaf ziyareti

AK Parti Erciş Başkanı Nedim Sağlam, TOKİ tarafından yaptırılarak hizmete giren Erciş Ticaret Merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Beraberindeki partililerle ilk esnaf ziyaretini ticaret merkezi esnaflarına yapan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, sorunların yerinde tespit edilerek gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Esnaflar tarafından ilgi ile karşılanan Sağlam, “Malumunuz ilçe merkezinde TOKİ tarafından yaptırılarak hizmete alınan Erciş Ticaret Merkezindeki esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek dert, sıkıntı ve sorunlarını kendi ağızlarından dinleme fırsatı bulduk. Amacımız tabana inerek birebir vatandaşlarımızdan sorunlarını dinleyip, çözüm üretmektir. Esnaflarımız haklı olarak ticaret merkezindeki bazı eksikliklerin giderilmesi taleplerinde bulundular. Bizler de kendilerine bu sıkıntıları not alarak gerekli girişimlerde bulunma sözü verdik'' dedi.

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