Başkan Şahin: "Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir”

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, 13 Haziran 1989 tarihli, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun uygulamaya girmesinin 31'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir” dedi.

Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 31. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında “13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu' ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin yasal statüsüne kavuştuğunu ifade eden Başkan Şahin, “Meslek yasamızın yasal statüsüne kavuşmasıyla birlikte meslek mensuplarımız, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ürettiği ve oluşturduğu değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurduklarını vurgulayan Şahin, “Devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile her zaman paylaşmıştır. Bu duygularla 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 31'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.