Başkan Şahin'den ‘elektronik uygulamalar' açıklaması

Açıklamalarda bulunan İbrahim Şahin, “19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik uygulamalara (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Sevk İrsaliyesi, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet vd.) yönelik geçiş sürelerinde, zorunluluk kapsamlarında ve belge türlerinde, ayrıca aynı gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 240 ve 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde de bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyiş sistemlerinde önemli değişimlerin yaşanmasını, vergi ve muhasebe süreçlerinin daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınmasını beraberinde getirmektedir. Vergi mükelleflerinin yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamaması halinde cezalarla karşı karşıya kalacakları da bu tebliğlerde açıklanmıştır. Vergi mükelleflerinin bu değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için, geçiş sürelerine uygun bir şekilde altyapı (personel temini, başvuruların yapılması, mali mühür, yazılım ve entegratör temini vb.) çalışmalarını yapmaları gerekmektedir. Bu itibarla tüccar ve esnafımız yapılan değişiklikler hakkında bilgilenmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili Van SMMM Odamız ve mali müşavirlerimiz gerek ofislerinde gerekse kurumsal odalarda bu konu ile ilgili eğitim, seminer düzenleyerek sürecin doğru işlemesine katkı sağlayacaklardır” dedi.