Başkan Say 3 yıllık hizmetlerini anlattı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, üç yıllık proje ve hizmetlerini anlattı.

Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen değerlendirme ve tanıtım toplantısına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, STK temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı. Edremit'te yapılan çalışmaların tanıtım videosunun izletilmesiyle başlayan toplantıda konuşan Başkan Say, Edremit'in 50 yıl önce ilçe olduğunu ve birçok sorununun 40 yılı aşkın sorunlar olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde yılların sorunuyla karşılaştıklarını belirten Başkan Say, “Sadece Van'ın değil; bütün bölgenin, hatta ülkemizin birçok öne çıkan noktası gibi, turizm destinasyonu açısından, doğal güzelliği açısından çok önemli bir nokta iken bir tarafıyla 40-50 yıldır hiçbir sorununa el atılmamış bir ilçe ile karşı karşıyayız. Bugün yaklaşık 128 bine yakın nüfusu olan bir ilçeden bahsediyoruz. Urartulara başkentlik etmiş, 8 bin yıllık tarihi olan bir ilçeden bahsediyoruz. Biz 3 yıl önce yola çıkarken yeni bir Edremit dedik, yepyeni bir kent kuracağız dedik. Hiçbir imar çalışmamızda azami haddi kullanmadık ve ilk defa imar parselleri oluşturduk. Edremit sadece sahil bandından ibaret bir yer değildi. Tepenin ardında kanalizasyonu olmayan, parkları olmayan, çocuk oyun grupları olmayan ve 2011-2012 den itibaren hiç el dokunulmamış alanlar vardı. Buralara el attık. ‘Yeşil bölge' dediğimiz, Eski Cami ve Yeni Cami, bu sene hem kanalizasyonu hem altyapısı hem de yolları bittikten sonra çocukların ve vatandaşlarımızın yaşayacakları alanlar olacak” dedi.

Üç yıl içerisinde toplamda 500 bin adet fideyi çiftçilerle buluşturduklarını vurgulayan Başkan Say, “Bu fideler artık ürünlerini vermeye başladı. Artık kendi çiçeğimizi, kendi fidanımızı yetiştirir duruma geldik. Yine bölgenin birkaç tane tabelası olan ama ağacı olmayan kent ormanları vardı. Hamdolsun tabelası olan, ağacı olan ve çocuklarımızla birlikte büyüyecek 300 dekardan oluşan ve bölgenin en büyük yeni kent ormanını ilçemize ve ilimize kazandırdık. Fidanlarımız her gün büyüyor. Edremit'te doğan her yeni bir çocuk için oraya bir fidan dikiliyor. Bunun yanında her sene 11 Kasım'da oraya binlerce yeni fidan dikerek, Edremit'in inşallah birkaç yıl sonra çok güzel bir ormanlık alanı olacak” ifadelerini kullandı.

Program, engelli öğrenciler tarafından sunulan müzik ziyafeti ve ikramlarla sona erdi.