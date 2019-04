Başkan Say ilk nikahını kıydı

Edremit Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen Sabırlı çiftin nikahını Başkan İsmail Say kıydı. Özge Dağlı ve Hayati Sabırlı çiftlerden ‘evet' onayı aldıktan sonra evlilik cüzdanını imzalayarak, geleneği bozmayan Başkan Say, aile cüzdanını geline takdim etti. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen ve tavsiyelerde de bulunan Başkan Say, daha sonra genç çifte Edremit Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim ve çeyiz bohçası hediye etti. Nikah töreninde çiftin mutlulukları yüzlerinden okunurken, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile program sona erdi.