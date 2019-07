Başkan Say, mesire alanında incelemelerde bulundu

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesi Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Say, Edremit Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Van'ın ilk ve tek mesire alanını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. İlgili birim müdürleriyle birlikte alanı gezerek bilgiler alan Başkan Say, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi içinde talimat verdi. Mesire alanında yer yer karşılaştığı manzaralar karşısında da şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Say, ahşap çöp kovaları ile barbekülerin kırılması ve bazı ağaçlarında yerinden sökülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Karşılaştığımız manzara bizleri son derece üzmüştür”

Edremit Belediyesi Mesire Alanı'nın herkesin ortak kullanım alanı olduğunu ifade eden Başkan Say, “Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın hafta boyunca dinlenip vakit geçireceği çok güzel bir mekan ilimize kazandırılarak kullanıma sunuldu. Daha da iyi duruma getirmek için de eksiklikleri yerinde tespit etmek amacıyla incelemelerde bulunuyoruz. Fakat, bu sosyal alanlarda ortak kullanılan barbekü, kamelya, ahşap çöp kovaları ve bank gibi kamu malı olan malzemelerin bilinçsiz vatandaşlar tarafından yakılmak veya kırılmak suretiyle zarar verilmesi bizleri son derece üzmüştür. Her bir vatandaşımızın cebinden çıkan paralarla alınan bu malzemelere lütfen sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

“Artık bu bilincin yerleşmesi gerekiyor”

Kamu malı olan malzemelere verilen zararların yanında piknik yaptıktan sonra çöplerin de gelişi güzel bırakılması konusunda da çağrıda bulunan Başkan Say, “Halkımızın güzel bir ortamda piknik yapabilmeleri, aileleri ile birlikte temiz hava alarak güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla yapılan mesire alanlarımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımızın bu alanlarda günlük ihtiyaçlarını giderdikten sonra etrafa yayılan çöpleri toplayarak, çevrenin temiz kalmasını sağlamaları gerekir. Artık buraların korunması ve çevreye çöp bırakılmaması bilincinin oturması gerekiyor. Çevreye bırakılan çöplerin sıcak hava nedeniyle kötü koku yayıyor, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum” diye konuştu.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Say, daha sonra alanda ayrıldı.