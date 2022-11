Başkan Say: “Öğretmenler, kutsal bir mesleği icra ediyor”

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye olarak eğitim alanında önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Eğitim çıtamızın yükselmesi adına öğretmenlerimizle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Say, kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerin çocukların hayata hazırlanmalarında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Say, "Dünyada ekonomisiyle, teknolojisiyle ve her şeyden önemlisi nitelikli insan gücüyle daha da gelişmiş ve ilerlemiş bir ülke olmak, öğretmenlerimizin çabalarıyla mümkün olabilecektir. Edremit Belediyesi olarak bizlerde eğitim alanında önemli projeler hayata geçirdik. Gerek okullarımızın tadilat bakım çalışmaları gerek öğrencilerimizin her konuda desteklenmesi ve gerekse de öğretmenlerimiz ile sürekli iletişim halinde olmamız ile eğitim çıtamızın yükselmesi adına çalışmaktayız. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren eğitim camiamızın kıymetli mensuplarının bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.