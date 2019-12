Başkan Say, Süphan Mahalle sakinlerini dinledi

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Süphan Mahallesi'nin en büyük problemlerinden birinin imar olduğunu belirterek, 18'nci madde ve çevre yolunun açılmasıyla birlikte Süphan'ın Van'ın en güzel mahallesi olacağını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında mahalle sakinleriyle buluşma toplantılarını sürdürüyor. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Vedat İlli ve birim müdürleriyle birlikte Süphan Mahallesi Taziye Evi'ne gelen Başkan Say, Süphan Mahalle Muhtarı Vahap Altuntaş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Her mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say bu kez ise Süphan Mahallesi sakinleriyle buluştu. Yoğun ilginin gösterildiği toplantı da vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Say, daha sonra burada mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Söz alan vatandaşların ulaşım, yol, kanalizasyon, doğalgaz gibi taleplerini alan Başkan Say, sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulunarak sorunları da tek tek not aldı.

“Sorunların kaynağı imardan kaynaklanıyor”

Süphan Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'nın bilgiler vermesinin ardından Başkan Say, taleplerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm sorunların üstesinden el ele vererek geleceklerini ifade eden Başkan Say, mahalle sakinlerinin üzerinde durduğu imar konusu ile ilgili bilgiler verdi. Süphan Mahallesi'nin en büyük problemlerinden birinin imar olduğunu vurgulayan Başkan Say, imarın olmayışının kanalizasyonu da, yolu da ve doğalgazı da etkilediğini belirtti. Sorunların bütün kaynağının imardan kaynaklandığını anlatan Başkan Say, “Süphan Mahallesi 50 yıllık bir mahalle ve biz 50 yıllık sorunları konuşuyoruz burada. İmar problemi çözülmediği sürece, doğalgaz da, kanalizasyon da çözülmüyor. Şuan bulunduğumuz yer dahil 18'nci madde dediğimiz çevre yolundan dolayı imar planı içerisinde bir yerdir. Bu mahallemiz ikinci etapta bulunmaktadır. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu söz doğrultusunda yılbaşına kadar plan kısmı ve 18 bittikten sonra çevre yolu ile beraber bizde İpekyolu'nu çevre yoluna bağlayan bütün yolları açacağız. Ara yolları da açacağız. Bunun için asfalt, stabilize taş programımız 2020-2021-2022 gibi planlıyoruz. Çok acil konulara stabilizeyle de olsa el atacağız”

“Çevre yoluyla bu mahalle Van'ın en kıymetli mahallesi olacak”

Çevre yolunun açılmasıyla birlikte Süphan Mahallesi'nin Van'ın en kıymetli mahallelerinden biri olacağını da ifade eden Başkan Say, çevre yolunu İpekyolu'na bağlayan yolların açılmasıyla birlikte, güzel caddelerin oluşacağını belirtti. Evlerin ve arsaların kıymetlenerek, burasının adeta bir şehir olacağını vurgulayan Başkan Say, “Biz altı aylık süreçte bu mahallenin 30 yılda alamadığı hizmetin yüzde 50'isini bu sürede verdik. İnşallah gelecek sene daha fazlasını yapacağız. Süphan Mahallesi bizim için kıymetlidir, şehrin göbeğidir, biz sizlerin daha iyi şartlarda yaşamasını isteriz ve bunun için de çabalayacağız. Bu yüzdende kapımız herkese açıktır. Orada olsak da, olmasak da mutlaka sizinle ilgilenen arkadaşlarımız olur” ifadelerini kullandı.

Her sorunun çözümünün de sadece kendilerinde olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Bakın şuanda arkamızda geçen kanalın bile 3 muhatabı var. Bu muhataplardan biz varız, büyükşehir var ve DSİ var. Bu sorunu çözecek tek kişi biz değiliz. Ama biz esas muhatap kendimizi kabul edip sorunlarımızı çözeceğiz. Özellikle acil konuları çözmeye çalışacağız, diğerlerini de bahar ayları ile birlikte yollardan başlamak üzere inşallah yapacağız. O zamana kadar 18 ve çevre yolu da biter ve sonrası da karayolları ve bizim işimiz. 2020 yılında inşallah bahar aylarında geldiğimizde daha güzel müjdelerle geleceğiz. Ben tekrardan katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.